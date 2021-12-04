İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Aralık 2021 Cumartesi / 29 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7194
  • EURO
    15,5684
  • ALTIN
    786.53
  • BIST100
    1910.41
Spor

Antalyaspor'da 5 eksik

Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli forma giyemeyecek.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 09:47
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Alanyaspor'u 3-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, Kayseri deplasmanında da üç puan kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik, Harun Alpsoy, Ufuk Akyol, Haji Wright ve Enzo Crivelli Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, haftaya 18 puanla 11. sırada girdi.

Süper Lig'de 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise 16. basamakta yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.