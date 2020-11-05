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Spor

Antalyaspor'da 7 eksik

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Antalyaspor'da 7 futbolcu cezalı ya da sakat oldukları için forma giyemeyecek.

IHA05 Kasım 2020 Perşembe 12:32 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 12:32
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Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, 4 haftalık 3 puan hasretine Kasımpaşa deplasmanında son vereceklerini söyledi.

Son haftalarda puan kayıpları yaşayan FT Antalyaspor, 4 lig maçında da 3 puanla tanışamadı. Teknik Direktör Tamer Tuna ile yol ayrımı yaşayan kırmızı-beyazlıları yardımcı antrenörler Kasımpaşa maçına hazırlıyor. Güney ekibinde Kasımpaşa karşısında, Jahovic, Amilton kart cezası, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Hakan Özmert ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

"3 PUANLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Basın Sözcüsü Murat Süğlün ise takımın son haftalarda istemedikleri puan kayıpları yaşadığını vurguladı. Antalyaspor’un her yönüyle güçlü ve kaliteli bir takım olduğunun altını çizen Süğlün, "Hocamız olmasa da Kasımpaşa maçına aynı şekilde hazırlanıyoruz. Tamer Tuna ayrılsa da diğer hocalarımız takımı en iyi şekilde maça hazırlamaya devam ediyor. Bu hafta deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa iyi bir takım ve etkili futbol oynuyorlar. Zor bir maç olacak. İyi mücadele edip galip gelmek istiyoruz. Artık tek amacımız Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönmek” dedi.

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