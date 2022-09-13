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Spor

Antalyaspor'da Adana Demirspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA13 Eylül 2022 Salı 23:11 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde sahasında konuk edeceği Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve koşuyla başladı. Taktik çalışmaların da yapıldığı idman, İki ayrı takım halinde yapılan maçla sona erdi.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Fraport TAV Antalyaspor, 17 Eylül Cumartesi saat 20.00'de Adana Demirspor ile Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak.

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