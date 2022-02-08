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Spor

Antalyaspor'da Admir Mehmedi'nin durumu maç saatinde belli olacak

Kupada yarın oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, hafif sakatlığı bulunan Admir Mehmedi'nin kadroya alınıp alınmayacağı maç saatine doğru belli olacak.

IHA8 Şubat 2022 Salı 10:32 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 10:32
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını öğle antrenmanıyla tamamlayacak.

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 1 puanla dönen FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda Beşiktaş karşısında oynayan oyuncular salonda, diğer oyuncular ise sahada çalışma yaptı. Sahadaki antrenmanda Nuri Şahin de oyuncularıyla birlikte çalışmalara katıldı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Kudriashov ise takımdan ayrı koşu yaptı. Öte yandan yine hafif sakatlığı bulunan Admir Mehmedi'nin de Hatayspor maçının kadrosuna alınıp alınmayacağının maç saatine doğru belli olacağı öğrenildi. Saat 13.00'te son antrenmanını yapacak olan FT Antalyaspor, daha sonra Hatay'a hareket edecek.

9 Şubat Çarşamba günü Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı Mert Güzenge, Yusuf Bozdoğan ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetecek.

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