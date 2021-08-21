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Spor

Antalyaspor'da Adnan Başkan: Fenerbahçe maçından sonra daha iyi olacağız

Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, futbolculara ve teknik ekibe güvendiklerini söyledi.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:05 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:05
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Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başlayan Fraport TAV Antalyaspor'da basın sözcüsü Adnan Başkan, ilk hafta uzatma dakikalarında kaybettikleri 2 puan nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

İstemedikleri bir skor aldıklarını söyleyen Başkan, "Son dakikalara kadar önde götürdüğümüz maçı yediğimiz golle berabere bitirdik. Üzgünüz. Galibiyet için sahaya çıkmıştık, istemediğimiz sonuç oldu. Ancak bundan sonraki karşılaşmalarda daha iyi olacağız. Futbolcularımıza, hocalarımıza güveniyoruz.

Yeni transferlerimizden memnunuz. İlk maç olduğu için adaptasyon süreci yaşayan futbolcular olabilir. Fenerbahçe maçından sonra daha iyi olacağız. Sonraki maçlarda seyircilerimizin aşılarını yaptırıp, tribüne davet ediyoruz. Seyircilerimiz bizi yalnız bırakmasın. Takımın asıl sahibi seyirci ve taraftardır. Taraftarımız bizim en önemli gücümüz."

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