Antalyaspor'da Altay maçı öncesi 3 futbolcunun durumu belirsiz

DHA 5 Kasım 2021 Cuma 10:35 - Güncelleme: 5 Kasım 2021 Cuma 10:35

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Altay maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı beyazlı takım, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hafta boyu çalışmalarına devam etti. Sakatlıkları bulunan Poli, Doğukan Nelik ve Haji Wright antrenmanlara katılmazken, kart cezalısı Naldo ile beraber zorlu Altay maçında takımdaki yerlerini alamayacak. Akdeniz temsilcisinde hafif sakatlıkları bulunan Crivelli, Hakan Arslan ve Güray Vural'ın durumu maç saatinde belli olacak.

21 YIL SONRA LİGDE KARŞILAŞACAKLAR

Antalyaspor ile Altay, Spor Toto Süper Lig'de ise 21 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip, toplamda 31 maçta rakip olurken, bu mücadelelerde Antalyaspor 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Antalyaspor ile Altay ligde 18, Türkiye Kupası'nda 2, Spor Toto 1. Lig'de 10 kez karşılaşırken, 1 kez de hazırlık maçı oynadı.

ANTALYASPOR, ALTAY'I KÜMEYE YOLLAMIŞTI

İzmir ekibi Altay ile Antalyaspor, ilk kez 1982-1983 sezonunda karşılaşırken, mücadeleden Antalyaspor 1-0 üstünlükle ayrıldı. Altay, Süper Lig'in 1999-2000 sezonunun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 kaybederek küme düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Kırmızı beyazlılar galip geldiği maçın ardından ligi 41 puanla 11'inci sırada tamamlarken, İzmir ekibi ise 37 puanla 16'ncı sırada yer alarak bir alt lige düşmüştü.

Cumartesi günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak Fraport TAV Antalyaspor- Altay mücadelesinde Mert Güzenge düdük çalarken, yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çavuş yapacak.