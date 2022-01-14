Antalyaspor'da Amilton Minervin ile yollar ayrıldı

DHA 14 Ocak 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 17:24

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu 32 yaşındaki Amilton Minervin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Fraport TAV Antalyaspor, 2018-2019 sazonunda Portekiz ekibi Desportivo Aves ekibinden transfer edilen Brezilyalı Amilton Minervino ile karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti. Kırmızı beyazlı ekibin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, orta saha oyuncusuna teşekkür edildi.

Amilton, Antalyaspor formasıyla bu yıl 18 lig, 1 Süper Kupa, 2 de Türkiye Kupası maçında forma giyerken gol ya da asist katkısı veremedi. Brezilyalı oyuncu, 4 sezonda Antalyaspor formasıyla ligde 95 maçta 8 gole imza attı.

ERSİN ZEHİR DORDRECHT'E KİRALANDI

Fraport TAV Antalyaspor, sezon başında takıma kazandırdığı 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ersin Zehir'i de sezon sonuna kadar Hollanda 2'nci Lig ekibi Dordrecht'e kiraladı. Genç oyuncu, Antalyaspor ile bu sezon 2 lig, 1 Türkiye Kupası maçında 73 dakika forma giydi.