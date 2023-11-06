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Spor

Antalyaspor'da Ankaragücü maçı mesaisi başladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 12. haftada deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ara vermeden başladı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 18:09 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Ankaragücü maçı mesaisi başladı
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Süper Lig'de son olarak kendi seyircisi önünde Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla mağlup eden Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Dün oynanan Beşiktaş karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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