İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3724
  • EURO
    15,6737
  • ALTIN
    914.558
  • BIST100
    1997.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı
Spor

Antalyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Antalyaspor, Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

IHA7 Mart 2022 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 17:28
ABONE OL

Süper Toto Süper Lig'in 28. haftasını sahasında Sivaspor galibiyetiyle kapatan Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Son 6 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşısında da puan ya da puanlar almayı hedefliyor. Öğle saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan Antalyaspor, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde zorlu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yer yer sağanak yağış altında sürdürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.