İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2022 Pazartesi / 4 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,3724
  • EURO
    15,6737
  • ALTIN
    914.558
  • BIST100
    1997.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı
Spor

Antalyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 18:02
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer grup, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktik çalıştı.

Antrenmanın bir bölümü sağanak altında gerçekleştirildi.

Yarını izinli geçirecek Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.