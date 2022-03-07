Antalyaspor'da Başakşehir mesaisi başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer grup, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada taktik çalıştı.
Antrenmanın bir bölümü sağanak altında gerçekleştirildi.
Yarını izinli geçirecek Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.