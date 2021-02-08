Antalyaspor'da başkan adayı çıkmayınca seçim ertelendi

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 15:34

Antalyaspor'da yarın yapılması planlanan genel kurulun 23 Şubat'a ertelendiği bildirildi.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kemal Hesapcıoğlu yaptığı açıklamada, 19 Ocak'tan bu yana Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı önderliğinde başkan adayı ve yeni oluşacak yönetim kuruluyla ilgili uzlaşı çağrıları yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Bu süre içinde yaptığımız tüm görüşme ve çağrılara rağmen şehrimizden yeni başkan adayı ve oluşturacağı yönetim kuruluyla ilgili beklentimiz maalesef gerçekleşmedi." ifadesini kullanan Hesapcıoğlu, şunları kaydetti:

"Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu olarak 9 Şubat Salı günü gerçekleştirmeyi planlayıp duyurduğumuz genel kurulun tek gündem maddesinin başkan ve yönetim kurulu seçimi olması nedeniyle, birleşiminin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdik. Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu'nun en doğru isimlerden oluşması adına gerekli süreyi sağlamak amacıyla genel kurulumuzun 23 Şubat Salı günü yapılmasına karar vermiş bulunuyoruz."