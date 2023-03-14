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Spor

Antalyaspor'da başkanlıktan istifa eden Aziz Çetin'den veda açıklaması

Antalyaspor AŞ'deki başkanlık görevini bıraktığını açıklayan Aziz Çetin, 'Ayrılırken tek dileğim kendi dönemimizde şehrimizden alamadığımız gerekli ölçüdeki katkıyı bundan sonraki yönetimin alabilmesidir.' ifadesini kullandı.

AA14 Mart 2023 Salı 16:33 - Güncelleme:
Antalyaspor'da başkanlıktan istifa eden Aziz Çetin'den veda açıklaması
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Çetin, sosyal medya hesaplarından "Büyük Antalyaspor camiasına" başlığıyla yaptığı açıklamada, çocukluk hayali olan, büyük bir onur, gurur ve aşkla 22 aydır yürüttüğü Antalyaspor AŞ başkanlığı görevini sonlandırdığını belirtti.

Başkanlık görevi süresince elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Daha ilk günden büyük bir heyecan ve istekle, kulübümüzün çok daha iyi yerlere gelmesi için omuzladığım görevimi devrediyorum. Antalyaspor Kulübü Derneği başkanlığına devam ederek camiama hizmetimi daha büyük bir hırs, istek ve azimle sürdüreceğim. Kalbimin yarısı burada kalıyor ancak tüm benliğimle kulübüme katkı vermeye devam edeceğim. Ayrılırken tek dileğim kendi dönemimizde, şehrimizden alamadığımız gerekli ölçüdeki katkıyı bundan sonraki yönetimin alabilmesidir."

Çetin, görev yaptığı dönemdeki çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, armaya olan aşkının katlanarak büyüyeceğinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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