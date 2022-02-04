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Spor

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü. Yeni transfer Luiz Adriano da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

AA4 Şubat 2022 Cuma 21:12 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 21:12
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor'un yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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