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Spor

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı öncesi iki eksik

Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarında sona geliyor.

11 Haziran 2020 Perşembe 17:30 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:30
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Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde bugünkü antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Antrenmana istasyon sahasında başlayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra büyük sahada bir süre şut çalıştı. 

Antalyaspor, Beşiktaş deplasmanı öncesindeki son çalışmasını yarın sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde yapacak ve ardından İstanbul’a gidecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım, 2 gün önce TFF tarafından zorunlu tutulan PCR ve antikor testinden geçti. Sakat ve cezalı yok. Takımda yurt dışında olan Charles ve Bahadır dışında eksik bulunmuyor" denildi.

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