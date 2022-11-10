Antalyaspor'da Beşiktaş mesaisi başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 13 Kasım Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde iki grup halinde idman gerçekleştirdi.

Dün Pendikspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmasına katıldı. Diğer futbolcular ise sahada taktiksel çalışmalar yaptı. Antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.

Akdeniz ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.