Antalyaspor'da Doukara Göztepe maçında yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, deplasmandaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı mağlubiyetinin üzüntüsünü yaşıyor.

Ligde Akhisarspor maçının ardından Erzurum deplasmanında da puan kaybeden kırmızı beyazlılar, 1 Aralık Cumartesi saat 16.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Antalyaspor, Göztepe maçını kazanarak, ligin ilk yarısında kalan maçlardan maksimum puan kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılarda, kasığındaki sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Charles'in yanı sıra Erzurum deplasmanında sakatlanarak maçı tamamlayamayan Doukara da takımdan bir süre ayrı kalacak.

Golcü futbolcu, sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle cumartesi günü Göztepe karşılaşması ile Ziraat Türkiye Kupası 5'inci eleme turunda 4 Aralık Salı günü Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.