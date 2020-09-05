Antalyaspor'da Drole iki ay yok!

AA 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:24 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:24

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un oyuncusu Jean Armel Drole, sakatlığı nedeniyle yeniden ameliyat geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Drole'nin "tibia fraktürü" nedeniyle başarılı operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Jean Armel Drole, 'tibia fraktürü' nedeniyle sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Murat Baloğlu tarafından yapılan başarılı bir reoperasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun yaklaşık 2 ay sonra takımımızla birlikte antrenmanlara başlaması planlanmaktadır. Jean Armel Drole'ye geçmiş olsun dileklerimizle bir an önce sahalara dönmesini temenni ederiz."

2019-2020 sezonunda kiralık olarak İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas'ta forma giyen ve sezon sonu kulübüne geri dönen Antalyasporlu Drole, geride kalan sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 6 maçta forma giyebildi ve 211 dakika süre aldı.