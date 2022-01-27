Antalyaspor'da Eren Albayrak'ın sözleşmesi feshedildi

27 Ocak 2022 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 14:49

Spor Toto Süper Lig takımı Fraport TAV Antalyaspor, Eren Albayrak'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Kırmızı beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Eren Albayrak'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki sol bek, 2019 yılında Japonya'nın Jubilo İwata takımından Antalyaspor'a transfer olmuştu. Bursaspor altyapısından yetişen Eren kariyerinde Trabzonspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Rizespor, Başakşehir ve Konyaspor gibi takımlarda forma giydi.