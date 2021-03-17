17 Mart 2021 Çarşamba 23:12 - Güncelleme: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:12

Antalyaspor yarı final aşamasında Alanyaspor'u 2-0 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Süper Lig'de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve kulüp tarihine geçen Ersun Yanal, 21 yıl sonra Antalyaspor'u finale taşıdı. Ersun Yanal böylece kariyerinde bir ilk için finalde Beşiktaş'a karşı sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Fenerbahçe ile 2013-14 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşarken daha önce Türkiye Kupası'nda sadece iki kez final görmüştü. 2002-03 ve 2003-04 sezonlarında Gençlerbirliği ile finale çıkan Ersun Yanal, ilginçtir iki final maçını da Trabzonspor karşısında kaybetmişti. Ersun Yanal, kariyerinde 3.kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek

Antalyaspor ayrıca bu sezon Türkiye Kupası'nda müthiş bir istatistik yakaladı. Fraport-Tav Antalyaspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı beş maçı da gol yemeden kazandı. Akdeniz ekibi, 450 dakikadır kupada gol yemiyor

Antalyaspor'un bu sezon kupa performansı:

4.tur / Antalyaspor 2-0 Pendikspor

5.tur / Antalyaspor 1-0 Boluspor

Son 16 turu / Bursaspor 0-3 Antalyaspor

Çeyrek Final / Sivasspor 0-1 Antalyaspor

Yarı Final / Antalyaspor 2-0 Alanyaspor