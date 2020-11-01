Antalyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik

01 Kasım 2020 Pazar 11:04 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 11:04

Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 7 eksik bulunuyor. Kırmızı beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan Sinik, Hakan Özmert ve Eren Albayrak zorlu maçta forma giyemeyecek. Adale sakatlığı bulunan ve 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Fredy'den ise mutlu haber geldi. Angolalı oyuncu hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda takımla beraber çalışırken, şans verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.

HAKEM ŞİMŞEK'LE KAYBETMEDİ

Yarın saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta Aydın bölgesi hakemlerinden Bahattin Şimşek düdük çalacak. Antalyaspor, Bahattin Şimşek'in daha önce görev aldığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlikle sahadan ayrılırken, 5 gol atıp kalesinde 1 gol gördü. Kırmızı beyazlılar, Şimşek'in iç sahada düdük çaldığı 2 maçta ise 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.