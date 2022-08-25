Antalyaspor'da Gaziantep FK maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını, bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, saat 17.15'te özel uçakla maçın oynanacağı Hatay'a hareket edecek. Kırmızı beyazlı takımda zorlu maç öncesi 3 oyuncu sakatlığı dolayısıyla takımdaki yerini alamayacak. Mücadele ev sahibi Gaziantep FK'nın Kalyon Stadyumu'nun zemininin hazır olmaması nedeniyle aynı tarih ve saatte Hatay'da oynanacak. İki takım arasındaki mücadele yarın Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

ANTALYASPOR'DA 3 SAKAT

Antalyaspor'da 3 oyuncu, zorlu Gaziantep FK maçında sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçı öncesi arka adalesinden sakatlanan defans oyuncusu Ömer Toprak, sakatlığını kısmen atlatan ancak futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından riske edilmek istenmeyen Sinan Gümüş ile Trabzonspor maçında sakatlanarak oyunu terk eden Senegalli kanat oyuncu Alassane Ndao takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan Soner Aydoğdu'nun kadroda olması ve forma verilmesi halinde oynaması bekleniyor. Antalyaspor'da zorlu maç öncesi kart cezalısı bulunmuyor.