Antalyaspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Akdeniz ekibi, çalışmalarına Atakaş Hatayspor ile yarın 17.30'da tesislerinde yapacağı hazırlık maçıyla devam edecek.