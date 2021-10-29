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Spor

Antalyaspor'da Giresunspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarına başladı.

AA29 Ekim 2021 Cuma 22:34 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 22:34
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü GZT Giresunspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbekirspor'u 5-0 mağlup ederek dördüncü tura yükselen kırmızı-beyazlılar, Giresunspor ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıkları için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışan Akdeniz ekibi, ardından taktik antrenmanı yaptı.

İdman, dar alan oyunuyla sona erdi.

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