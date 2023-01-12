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Spor

Antalyaspor'da Giresunspor mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 21:07 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Giresunspor mesaisi devam ediyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bitexen Giresunspor ile 14 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanın ilk bölümü kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle Ahmet Ulus Spor Salonu'nda yapıldı.

Yağışın ve fırtınanın hafiflemesinin ardından antrenmanın ikinci bölümü sahada gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcular, pas çalıştı. Antrenman, taktik ağırlıklı maç ile sona erdi.

İdmanda, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'den sezon sonuna kadar kiralanan Doğukan Sinik de yer aldı.

Akdeniz ekibi, Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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