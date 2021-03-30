DHA 30 Mart 2021 Salı 21:58 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 21:58

Ümit Milli Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya davet edilen Antalyaspor'un genç oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar, Sırbistan ile Alanya'da oynanan hazırlık maçının 35'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Genç oyuncunun, köprücük kemiğinde kırık olduğu ve yapılacak kontrollerin ardından kaç hafta sahalardan uzak kalacağı netlik kazanacak.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Genç yıldız adayı bu sezon Antalyaspor'un ligde oynadığı maçlarda en golcü oyuncusu konumunda. Bayrakdar, 28 lig maçında 2018 dakika sahada kalırken 6 golle kırmızı beyazlıların ligdeki en golcü oyuncusu oldu. 19 yaşındaki genç golcü Gökdeniz Bayrakdar, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 5 maçta ise takımı adına 2 gol atma başarısı elde ederken 376 dakika sahada kaldı. Gökdeniz Bayrakdar, bu sezon lig ve kupada 33 maçta 2096 dakika sahada yer alırken, 8 gole imza attı.