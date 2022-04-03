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Spor

Antalyaspor'da Hatayspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 22:23 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 22:23
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 11 Nisan Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda Altay maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin'in de forma giydiği mavi yelekli takım çift kale maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

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