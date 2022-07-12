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Spor

Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Burdur'da sürdürdü.

IHA12 Temmuz 2022 Salı 18:27 - Güncelleme:
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FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

2022-2023 sezon hazırlıklarının ilk etap kamp çalışmalarına Burdur'da devam eden FT Antalyaspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını MAKÜ Tesisleri'nde sürdürdü. Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki ilk antrenman fitness salonunda gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar ikinci antrenmanı sahada yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenman, dört takım halinde oynanan turnuva maçıyla sona erdi. Akdeniz ekibi 14 Temmuz'da Burdur'da 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla kampı tamamlayacak.

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