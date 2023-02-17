Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

Kulübün yeni transferleri Mark Mampassi, Emrecan Uzunhan, Balint Szabo ile Bertuğ Yıldırım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kırmızı-beyazlılarla ilk idmanlarına çıktı.

Antalyaspor Kulübü, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımından Mark Mampassi, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan, Atakaş Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım ile Macaristan'ın Paksi Kulübü'nden Balint Szabo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştı.

Mampassi ile Szabo'nun sözleşmelerinde satın alma opsiyonunun bulunduğu açıklanmıştı.