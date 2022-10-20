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Spor

Antalyaspor'da İstanbulspor maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy forma giyemeyecek.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
Antalyaspor'da İstanbulspor maçı öncesi iki eksik
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin 3. haftasında Trabzonspor'u 5-2 yenen Antalyaspor, sonraki 6 karşılaşmada ise galibiyet sevinci yaşayamadı. Akdeniz temsilcisi iyi sonuçlar alamadığı son 6 haftada 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrılırken sadece bir puan alabildi.

Antalyaspor, İstanbulspor karşısında galibiyet hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

Haftaya 7 puanla 16. sırada giren kırmızı beyazlı ekipte, sakatlıkları süren Alassane Ndao ve Fredy, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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