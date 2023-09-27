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Spor

Antalyaspor'da İstanbulspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 16:42 - Güncelleme:
Antalyaspor'da İstanbulspor mesaisi başladı
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde dayanıklılık ve kondisyon arttırıcı çalışmalar yaptı.

Akdeniz ekibi, antrenmanı çift kale maçla sona erdirdi.

Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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