Antalyaspor'da izin bitti, hazırlıklar başladı

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 10 gün izin yapan Fraport TAV Antalyaspor, çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 10 günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde ilk antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

Isınma ve top kapma oyunuyla başlayan idman taktiksel çalışmalarla sona erdi.

ANTALYASPOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon şu ana kadar çıktığı 13 karşılaşmadan 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.