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Spor

Antalyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA19 Aralık 2023 Salı 17:44 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı
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Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.

Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

ANTALYASPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada yer aldı.

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