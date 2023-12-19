Antalyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları tamamlandı

Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa karşılaşması öncesi son çalışmasını, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptı.
Akdeniz ekibi, taktiksel çalışma gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
ANTALYASPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI
Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 15 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 23 puanla 7. sırada yer aldı.