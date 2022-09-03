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Spor

Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA3 Eylül 2022 Cumartesi 23:05 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kasımpaşa maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Akdeniz ekibi, idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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