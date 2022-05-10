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Spor

Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA10 Mayıs 2022 Salı 18:05 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile 15 Mayıs Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Diğer grup ise sahada futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde koşu çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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