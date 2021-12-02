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Spor

Antalyaspor'da Kayserispor maçı mesaisi devam etti

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 17:46 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 17:46
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın son bölümünde futbolcular taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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