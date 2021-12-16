Antalyaspor'da Konyaspor hazırlıkları sürüyor

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 22:04 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:04

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

İdmanın bitiminde futbol sorumlusu Nuri Şahin, sakatlığı geçen ve bireysel performans antrenmanı yapan defans oyuncusu Doğukan Nelik ile 10 gol sınırlı şut yarışması yaptı. Yarışmayı, Şahin kazandı.

Akdeniz ekibi, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.