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Spor

Antalyaspor'da Konyaspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 9. haftasında evinde Konyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA3 Ekim 2022 Pazartesi 22:15 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Konyaspor maçı mesaisi başladı
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FTA Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 8. haftasını BAY geçen FTA Antalyaspor, 9. hafta karşılaşmasında sahasında ağırlayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp eğitsel oyun ile devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalar ile sona erdi. Genç teknik adam Nuri Şahin de futbolcularıyla antrenman yaptı. Galatasaray ve Ümraniyespor maçlarının ardından sakatlanan ve 5 haftadır formasından uzak kalan Ömer Toprak ise takımla çalışmalarına devam etti. Tecrübeli futbolcunun Konyaspor karşılaşmasında sahadaki yerini alması bekleniyor. Süper Lig'in son 4 haftasından puan alamayan kırmızı-beyazlılar Konyaspor karşılaşmasından 3 puan alarak kötü gidişata son vermek istiyor.

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