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Spor

Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik

Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da, sakatlığı devam eden Hakan Özmert ve kart cezalıları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima forma giyemeyecek.

IHA6 Ekim 2022 Perşembe 16:07 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Konyaspor maçı öncesi 3 eksik
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında A.Konyaspor ile karşılaşacak olan FTA Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde çalışan Güney ekibinde, ayağından sakatlığı devam eden Hakan Özmert ve kart cezalıları Soner Aydoğdu ile Shoya Nakajima, Konya temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları düzelen Ömer Toprak, Admir Mehmedi ve Fernando ise görev verilmesi halinde süre alabilecekler.

Son 4 haftada galibiyete hasret kalan kırmızı-beyazlılar, Konyaspor karşılaşmasından 3 puan hedefliyor.

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