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Spor

Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatife döndü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yapılan koronavirüs testlerinde çok fazla pozitif vaka çıkmıştı. Tekrardan yapılan testlerde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif vaka çıktığı açıklandı.

18 Eylül 2020 Cuma 22:21 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 22:21
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İşte Antalyaspor'un yaptığı açıklama:

Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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