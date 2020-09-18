Antalyaspor'da koronavirüs testleri negatife döndü

18 Eylül 2020 Cuma 22:21 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 22:21

İşte Antalyaspor'un yaptığı açıklama:

Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.