Antalyaspor'da MKE Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
Antalyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fraport TAV Antalyaspor bu sezon çıktığı 31 resmi maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 15 mağlubiyet elde ederek 36 puanla Süper Lig'de 12. sırada yer alıyor.