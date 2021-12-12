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Spor

Antalyaspor'da Nuri Şahin damgası

Sezonun ilk 8 haftasında 2 kez kazanabilen Kırmızı-Beyazlılar genç teknik adamla tırmanışa geçti. Antalyaspor son 8 maçında 4 galibiyet 1 beraberlikle alt sıralardan uzaklaştı.

12 Aralık 2021 Pazar 08:35 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 08:35
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Antalyaspor sezona Erun Yanal ile başlamış ancak işler iyi gitmemişti. İlk 8 haftada alınan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi sonrası Yanal ile yollar ayrılırken, o haftaya kadar takımın orta sahasında görev alan Nuri Şahin futbol sorumlusu olarak göreve getirildi. Ve Antalya'nın çıkışı da ondan sonra başladı.

Sivas deplasman beraberliğiyle görevine başlayan Şahin yönetiminde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Güney ekibi puanını 21 yapıp düşme hattıyla bağlarını kopardı. Şahin yönetimindeki Antalya; Giresun, Altay, Alanya e Trabzon'u yendi. Bu sezon geriye düştüğü 6 maçı kaybetmişti, ilk kez dün akşam kazandı.

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