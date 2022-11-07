İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Kasım 2022 Pazartesi / 13 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5803
  • EURO
    18,5632
  • ALTIN
    1002
  • BIST100
    4331.66
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Antalyaspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Pendikspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 18:02 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Pendikspor maçı hazırlıkları başladı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Pendikspor'u ağırlayacak olan FTA Antalyaspor, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-2 yenerek morallerin yükseldiği FTA Antalyaspor, ara vermeden çarşamba günü oynanacak kupa maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Karagümrük karşısında ilk on birde forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer grup ise sahada Teknik Direktör Nuri Şahin gözetiminde çalıştı. Kırmızı-beyazlıların ısınma ile başlayan antrenmanı pas ve taktiksel çalışma ile devam etti. Antrenman, Nuri Şahin'in de yer aldığı dar alan oyunu ile sona erdi. Günün kazananları beyaz yelekli takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Eleme Turu'nda FTA Antalyaspor çarşamba günü saat 17.00'da Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'u ağırlayacak. Güney ekibi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.