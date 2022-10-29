İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2022 Cumartesi / 4 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5812
  • EURO
    18,5437
  • ALTIN
    982.721
  • BIST100
    3878.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Antalyaspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor
Spor

Antalyaspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 00:34 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda pas çalışması yapan oyuncular, daha sonra kondisyon ve çift kale maçla taktik çalıştı.

Sivasspor ile Antalyaspor, 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

ANTALYASPOR'UN BU SEZONKİ KARNESİ

Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde bu sezon 10 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.