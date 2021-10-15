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Spor

Antalyaspor'da Sivasspor maçı öncesi iki eksik

Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli forma giyemeyecek.

AA15 Ekim 2021 Cuma 17:12 - Güncelleme: 15 Ekim 2021 Cuma 17:12
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Sivasspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son idmanını gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Andrea Poli, Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibi, akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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