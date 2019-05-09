Antalyaspor'da Tarık Çamdal pişmanlığı! 1 dakika bile oynamadı Galatasaray'da forma şansı bulamayan Tarık Çamdal, bu sezon kış transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ve 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 1 dakika bile formayı sırtına geçiremedi.