Antalyaspor'da Tarık Çamdal pişmanlığı! 1 dakika bile oynamadı
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Tarık Çamdal, bu sezon kış transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olmuş ve 28 yaşındaki futbolcu, Akdeniz ekibinde 1 dakika bile formayı sırtına geçiremedi.
Antalya ekibinde teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Tarık'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istemediği kaydedildi.
Tarık, takımdan istenmemesine rağmen garanti sözleşmesinden caymamış, uzun dönem Galatasaray'da görev yapmıştı.
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