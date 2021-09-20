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Spor

Antalyaspor'da tek eksik Doğukan Nelik

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Antalyaspor'da, sakatlığı süren Doğukan Nelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

AA20 Eylül 2021 Pazartesi 13:46 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 13:46
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son hafta Beşiktaş'a 3-2 yenilerek ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Akdeniz ekibi, haftaya 4 puanla 16. sırada giriyor.

Antalyaspor'da, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi sakatlığı süren Doğukan Nelik dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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