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Spor

Antalyaspor'da Ümraniyespor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da maçın hazırlıkları sürdü.

AA26 Ocak 2023 Perşembe 22:12 - Güncelleme:
Antalyaspor'da Ümraniyespor mesaisi sürüyor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 28 Ocak Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Akdeniz ekibi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 18 puanla 15. sırada yer aldı.

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