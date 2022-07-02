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Spor

Antalyaspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde sürdürüyor.

IHA2 Temmuz 2022 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar bugün salonda yaptığı çalışmayla idmanlarına devam etti.

Antalyaspor, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Kırmızı-beyazlılarda izinli olan futbolcular ülkelerinden gelirken, bazı oyuncular da sağlık kontrollerinden geçmeye devam etti. Antalya temsilcisinde A takım bugün salonda fitness çalışması yaparken, altyapı oyuncuları ise Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde sahada antrenman yaptı. Genç futbolcularla yakından ilgilenen Nuri Şahin, sık sık çalışmayı durdurup, oyuncularına taktik verdi. Güney ekini hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

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