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Spor

Antalyaspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde sürdü.

IHA13 Temmuz 2022 Çarşamba 18:23 - Güncelleme:
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Burdur'da yeni sezon hazırlıklarına devam eden FT Antalyaspor, eğitsel oyunlarla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu hazırlıklarına Burdur MAKÜ Tesisleri'nde devam eden Antalyaspt, günün ilk antrenmanını Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresinde eğitsel oyunla gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlıların sekiz farklı istasyonda yarıştığı oyunların birincisi Admir Mehmedi - Ömer Toprak ikilisi oldu. Genç teknik adam Nuri Şahin de oyuncularıyla çalışmaların içinde yer aldı. Güney ekibi, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan Antalyaspor'un, 10 günlük Burdur kampı yarın sona eriyor.

Antalyaspor medya buluşmaları çerçevesinde, iki futbolcu ve Nuri Şahin'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlenecek. Ardından saat 17.00'da TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile oynanacak hazırlık karşılaşması ile Burdur kampı sona erecek.

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