Antalyaspor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşacağı 52 Orduspor maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da yüzler gülüyor. İki haftalık mağlubiyet serisine son veren ve 12 puana ulaşan kırmızı beyazlılar, ligde 12. sıraya yükseldi. Başakşehir maçını geride bırakan Antalyaspor, çarşamba günü sahasında Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılşacağı 3. Lig 1. Grup temsilcisi 52 Orduspor maçının hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenmanda Başakşehir maçında ilk on birde forma giyen futbolcular fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise sahada çalışma gerçekleştirdi.